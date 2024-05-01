У квітні в столиці зафіксували 13 температурних рекордів

Квітень 2024 року в Києві став одним із найтепліших за всю історію спостережень, встановивши 13 температурних рекордів.

Квітень у Києві видався теплим та вологим і встановив низку температурних рекордів.

Про це повідомляє метеостанція Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Середньомісячна температура повітря квітня у столиці склала 12,8°С, що на 2,8°С вище кліматичної норми. Цей місяць став третім найтеплішим за 144 роки спостережень.

Найхолодніше було 20 квітня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до -0,2°С. Натомість найтепліше було 2 квітня, коли максимальна температура підвищилась до +26,9°С, встановивши температурний рекорд.

Протягом першої декади квітня, з 1 по 11 число, у Києві було зафіксовано 13 температурних рекордів, що свідчить про аномальну погоду в цей період.

Окрім високих температур, квітень також відзначився значною кількістю опадів. На проспекті Науки випало 78 мм опадів, що становить майже дві місячні норми або 186% від середньої кількості опадів для цього місяця.

Нагадаємо, завершальний місяць весни вже настаі, і можна достеменно сказати, що про тривалі холоди українці забудуть аж до осені. Адже синоптики "Укргідрометцентру" запевняють: за понад 100-річну історію метеоспостережень травень ніколи не був холодніший за квітень. Однак народні прикмети говорять: якщо Великдень пізній, то й справжнє тепло пізно настає. Цього року свято Воскресіння Христового у православних християн припадає на 5 травня, пізніше не буває. Яка погода насправді чекає на нас у травні, з'ясував ТСН.ua.

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