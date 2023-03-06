У квартирі в Києві знайшли немовля серед сміття та тарганів: дитину вилучили (фото)

Матір планують позбавити батьківських прав.
У квартирі в Голосіївському районі Києва вилучили немовля з неблагополучної родини. Дівчинка, яка народилася два тижні тому, жила серед сміття, недопалків, тарганів, за відсутністю комунікацій.
Про це повідомили в поліції Києва.
До правоохоронців звернулися працівники медичного закладу. Медики повідомили, що 21 лютого вони виписали жінку з новонародженою дитиною. Однак у подальшому під час проведення медичного патронажу матір перестала відповідати на телефонні дзвінки та двері квартири не відчиняла.
До родини вирушили спеціалісти, щоб не допустити протиправних дій відносно дитини. Поліцейські перевірили умови проживання та виявили занедбану оселю із непридатними та жахливими для проживання немовляти умовами. У квартирі було розкидане сміття, яке закривало повністю прохід у квартиру, брудні речі, сморід, таргани та відсутність комунікацій.
Дитину правоохоронці забрали у зв’язку з безпосередньою загрозою для життя та здоров’я і помістили під нагляд лікарів. На матір склали адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення - невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей.
Наразі вирішується питання щодо позбавлення її батьківських прав. Подальшу долю дитини визначать соцслужба.
Нагадаємо, суд закрив справу найстаршої матері України, яка народила в 65 років. Адміністративну справу про невиконання обов’язків щодо виховання дітей та вчинення психологічного насильства закрили.
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