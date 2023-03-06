У квартирі в Києві знайшли немовля серед сміття та тарганів: дитину вилучили (фото)

У квартирі в Голосіївському районі Києва вилучили немовля з неблагополучної родини. Дівчинка, яка народилася два тижні тому, жила серед сміття, недопалків, тарганів, за відсутністю комунікацій.

Про це повідомили в поліції Києва.

До правоохоронців звернулися працівники медичного закладу. Медики повідомили, що 21 лютого вони виписали жінку з новонародженою дитиною. Однак у подальшому під час проведення медичного патронажу матір перестала відповідати на телефонні дзвінки та двері квартири не відчиняла.

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До родини вирушили спеціалісти, щоб не допустити протиправних дій відносно дитини. Поліцейські перевірили умови проживання та виявили занедбану оселю із непридатними та жахливими для проживання немовляти умовами. У квартирі було розкидане сміття, яке закривало повністю прохід у квартиру, брудні речі, сморід, таргани та відсутність комунікацій.

Дитину правоохоронці забрали у зв’язку з безпосередньою загрозою для життя та здоров’я і помістили під нагляд лікарів. На матір склали адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення - невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей.

Наразі вирішується питання щодо позбавлення її батьківських прав. Подальшу долю дитини визначать соцслужба.

Фото: Національна поліція Києва

Фото: Національна поліція Києва

Нагадаємо, суд закрив справу найстаршої матері України, яка народила в 65 років. Адміністративну справу про невиконання обов’язків щодо виховання дітей та вчинення психологічного насильства закрили.

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