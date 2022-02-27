У критичному стані: лікар "Охматдиту" розповів про стан пораненої дитини

У критичному стані: лікар "Охматдиту" розповів про стан пораненої дитини

Дитина перебуває у вкрай важкому стані.

Хлопчик, якого було поранено під час обстрілу лікарні "Охматдит" у Києві наразі у критичному стані.

Про це Суспільному розповів медичний директор лікарні Сергій Чернишук.

"У нас хлопчик. У вкрай важкому стані. Нам вдалося стабілізувати стан дитини, усунувши кровотечу, але разі стан дитини залишається вкрай важкий, критичний. Окрім кровотечі є ураження головного мозку", — повідомив він.

З його слів, у дитини "комбіноване ураження": крім поранення вогнепальною зброєю, лікарні виявили травми від уламків.