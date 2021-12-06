У костелі святого Миколая в Києві починають ремонтні роботи: яка вартість та коли завершать реставрацію

У костелі святого Миколая в Києві починають ремонтні роботи: яка вартість та коли завершать реставрацію

За словами Ткаченка, орієнтовно тривалість робіт – грудень 2021 – січень 2022 року.

Оціночна вартість ліквідації наслідків пожежі у костелі Святого Миколая у Києві становить 19,5 млн грн.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Нарешті можу повідомити, що протиаварійні роботи в Костелі Святого Миколая виконає ТОВ "Укрспецреставрація". Бюрократичні процедури, на жаль, змістили дату початку робіт. Але тепер переговорна процедура позаду, тож Національний будинок органної та камерної музики уклав договір з підрядником", - написав Ткаченко на сторінці у Facebook.

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Він зазначив, що "Укрспецреставрація" одразу приступає до виконання робіт. Зокрема, наступних: укріплення віконних конструкцій; ремонт підлоги; очистка та утилізація сажі; ремонт системи опалення; ремонт системи електропостачання та освітлення; ремонт системи пожежогасіння; встановлення захисних сіток та демонтаж навісних аварійних елементів.

За словами Ткаченка, орієнтовно тривалість робіт – грудень 2021 – січень 2022 року. Також він зауважив, що оціночна вартість ліквідації наслідків пожежі становить 19,5 млн грн.

Фінансування відбуватиметься за рахунок зібраних благодійних коштів на порятунок костелу, так само як за донорські кошти сплачувалось проведення обстеження після пожежі та експертиза проєктно-кошторисної документації.

Нагадаємо:

3 вересня пізно ввечері у Києві спалахнув костел Святого Миколая. Загоряння виникло в органі під час репетиції. Внаслідок масштабної пожежі постраждало внутрішнє оздоблення храму на першому та другому поверхах, також згорів унікальний орган.

Святого Миколая. Загоряння виникло в органі під час репетиції. Внаслідок масштабної пожежі постраждало внутрішнє оздоблення храму на першому та другому поверхах, також згорів унікальний орган. Згодом стало відомо, що представники бізнесу дали по 1 млн грн на відновлення костелу.

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