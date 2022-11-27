У КМВА розповіли, яка ситуація в Києві зі світлом, водою, опаленням і зв'язком

У Києві станом на ранок 27 листопада майже повністю відновили електроживлення, воду, тепло та зв'язок - більшість містян зі світлом і столиця обходиться без його відключень.

Про це інформує КМВА.

"У столиці практично повністю відновлено електроживлення, вода, тепло, зв'язок. Ремонтні роботи в системі електромереж на завершальній стадії. Станом на ранок більшість мешканців міста не лише із світлом, але й без аварійних та навіть стабілізаційних відключень", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що стабілізувати ситуацію вдалося завдяки відновленому електропостачанню та низькому споживанню абонентами електроенергії.

В столиці водопостачання, теплопостачання, зв'язок – працюють в штатному режимі. Ймовірні лише локальні аварійні ситуації.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця готується до блекауту, який може статися внаслідок атак РФ, і закликає кожного з жителів столиці також змоделювати різні сценарії розвитку подій і бути готовими про всяк випадок до найгіршого.

Кличко рекомендує мати вдома запаси технічної і питної води, продуктів харчування, теплих речей. Крім того, він радить киянам, за можливості, домовитися із друзями чи знайомими, які живуть в передмісті столиці, на випадок блекауту певний час провести там. Водночас у разі блекауту евакуації у Києві не передбачається.

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