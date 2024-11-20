У КМВА розповіли подробиці пожежі у Дніпровському районі Києва (фото)

У квартирі виникла пожежа через несправність побутового приладу.

Вранці 20 листопада в Дніпровському районі Києва сталася пожежа. Попередньо повідомлялося, що причиною стало падіння уламків дрона, але згодом цю інформацію спростували.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Після детального обстеження та уточнення даних, падіння уламків внаслідок атаки дронів в Дніпровському р-ні не підтверджується. Загорання у житловому будинку виникло через побутовий прилад. Пожежу ліквідовано. Дані оперативного зведення постійно оновлюються та уточнюються", - повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.

Наслідки пожежі / Фото: КМВА

Наслідки пожежі / Фото: КМВА

Наслідки пожежі / Фото: КМВА

Нагадаємо, 20 листопада у Києві знову пролунала повітряна тривога, спричинена атаками ворожих дронів. Зранку мешканців Києва просили перебувати в укриттях. Нам містом фіксували російські дрони.

Читайте також: