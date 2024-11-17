Масована атака: у КМВА пояснили, чому не відкривають під час тривоги станції метро, які на поверхні

Збереження життя та здоров'я людей має вищий пріоритет, навіть за рахунок тимчасових незручностей.

Попри петиції киян, станції метро, що знаходяться на поверхні, не можуть бути відкриті під час повітряної тривоги, оскільки це питання безпеки громадян.

Про це розповів речник КМВА Михайло Шаманов в етері Громадського радіо.

"Я неодноразово повторював і буду повторювати, що коли в столиці працюють Сили і засоби протиповітряної оборони, тобто вони збивають і ракети, і дрони. Відповідно, ці уламки можуть, на жаль, падати. Вони не розчиняються в повітрі. Це несе потенційну небезпеку, тому ми змушені перекривати ті ділянки метро, які виходять на поверхню. Відповідно, люди мають бути в безпеці. Тому рух метро і весь комунальний транспорт зупиняють", - сказав він.

Він зазначив, що розуміє незручності для людей, але життя та здоров’я українців мають бути пріоритетом. Тому, попри петиції, станції метро на поверхні не можуть бути відкриті під час повітряної тривоги.

Шаманов пояснив, що під час масованих атак ракетами та дронами вводяться екстрені відключення електроенергії для запобігання перевантаженню енергосистеми. Це робиться на випадок влучань чи падіння уламків на енергетичні об'єкти. Наразі є пошкодження енергетичної інфраструктури, тому точні прогнози поки неможливі.

Він зазначив, що після усунення наслідків атаки та відновлення роботи обладнання енергетики зможуть повідомити, чи будуть продовжуватись відключення електроенергії.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги 12 листопада у Києві рух поїздів на деяких гілках метро був змінений, а станції "Арсенальна" та "Хрещатик" працювали тільки як укриття, що призвело до тимчасового колапсу столичної підземки. У метро через це стався колапс.

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