У КМВА назвали термін, коли на Київщині вийдуть на справедливі графіки відключень світла

Енергетики роблять все можливе, щоб можна було якнайшвидше вийти на справедливі графіки відключення світла.

У Київській області після масованих обстрілів РФ критичної інфраструктури дефіцит електроенергії складає близько 50%.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

За його словами, за останню добу ситуація з електропостачанням в регіоні стала краще. Наразі пріоритетно заживлені лікарні, системи водо- і теплопостачання та інші об’єкти критичної інфраструктури.

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Крім того, в Білій Церкві, Василькові, Фастові енергетикам вдалося вийти на графік вимкнень 4/4. Подібний графік й у Вишгородському районі.

Найскладніша ситуація в Бучанському, Броварському та частково Бориспільському районах. Там громади вже заживлені, але через масштабні пошкодження світло подається на 2-4 години, вимикається на 6-10 годин.



"Проте, знову ж таки наголошу, поступово електропостачання відновлюється. Завдання для енергетиків залишається незмінним — якнайшвидше вийти на зрозумілі та справедливі графіки подавання світла. Попередньо, за 2-3 дні чекаємо зміни ситуації на краще. Це за умови відсутності надзвичайних ситуацій", - сказав Кулеба.

Посадовець подякував кожному мешканцю області за розуміння та самоорганізацію. Відновлювальні роботи на пошкоджених енергетичних мережах Київської області тривають без перерви та цілодобово.

Нагадаємо, 22 грудня Київ отримав від Данії 9 потужних генераторів. Один з них встановлять у геріатичному пансіонаті, інші - в котельнях комунального підприємства "Київтеплоенерго".

Станом на ранок 23 грудня тепло- і водопостачання у Києві подавалося у штатному режимі. Тривають аварійні відключення світла. На верхніх поверхах багатоповерхівок у Києві, які знеструмлені, можливий понижений тиск води.

Днем раніше, 22 грудня, Олексій Кулеба заявляв, що через критичну ситуацію, яка склалася в області внаслідок російських обстрілів, збиралася комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За словами Кулеби, комісія надала доручення "Укренерго" та "ДТЕК" вийти на зрозумілі графіки електропостачання та забезпечувати належний об’єм потужності і рівномірний її розподіл.

"Також важливо, щоб світло подавалося справедливо всім мешканцям Київщини. На це наголошено окремо", - зазначав Кулеба.

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