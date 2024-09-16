У КМДА розповіли, який стан повітря у Києві

Станом на ранок понеділка, 16 вересня, рівень забрудненості повітря в Києві оцінюється як середній, а радіаційний фон у межах норми.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

На правому березі якість повітря на кількох пунктах моніторингу показує низький рівень забрудненості. На вулицях Турівській, Щусєва, Європейського Союзу та Берестейському проспекті індекс якості повітря коливається від 40 до 50, при цьому радіаційний фон знаходиться на рівні 0,10-0,12 мкЗв/год.

На лівому березі забрудненість вища. На Харківському шосе і вулиці Архітектора Вербицького індекс якості повітря складає 52-61, що відповідає середньому рівню забрудненості, а радіаційний фон також в нормі.

Нагадаємо, винайдено новий спосіб очищення повітря.

Читайте також: