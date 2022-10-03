У КМДА розповіли яка температура буде у квартирах взимку у киян

Коли у квартирах киян увімкнуть опалення та від чого залежатиме температура в приміщеннях

Про це розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Коли увімкнуть опалення у Києві

Як це відбувається зазвичай, опалювальний сезон у Києві почнеться в залежності від температури повітря - коли середня температура повітря протягом 3 діб буде нижчою за +8 градусів. При цьому цього року "доцільно застосувати більш гнучкий підхід", щоб, "З одного боку - даремно не спалювати газ, коли надворі ще тепло, а з іншого - не затягувати критичного похолодання. Оскільки зволікання у холодну погоду із запуском опалення може призвести до техногенних наслідків".

Якою повинна бути температура у квартирах киян

"Згідно з нормативами, які діють сьогодні в Україні, температура у житлових приміщеннях, за умови утеплення, має бути не нижчою за 18 градусів за Цельсієм. Отож теплопостачальні підприємства працюватимуть таким чином, щоб досягнути вказаних показників", – заявив заступник голови КМДА.

Якою буде вартість опалення

Тарифи на тепло та гарячу воду підвищуватися не будуть. "Уряд зафіксував ціну на газ для населення на рівні минулого року. Крім цього, столична влада ухвалила, своєю чергою, власні рішення для підтримки "Київтеплоенерго", як базової теплопостачальної компанії", - зазначив Пантелеєв.

Підготовка до опалювального сезону продовжується. Понад 90% житлових будинків, що обслуговуються керівними компаніями (колишніми ЖЕКами), вже отримали акти готовності до роботи взимку.

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