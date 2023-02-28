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У КМДА розповіли про план дій у разі повторного наступу на Київ

У КМДА розповіли про план дій у разі повторного наступу на Київ

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
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У КМДА розповіли про план дій у разі повторного наступу на Київ

Сьогодні тривають навчання щодо захисту столиці.

Для Києва підготували спеціальний план дій на випадок повторної спроби окупантів захопити Київ. 

Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає "Укрінформ".

Заступник голови розповів, що відповідні плани є не тільки на випадок війни, а але й вони передбачені та розробляються на будь-які випадки техногенних або інших катастроф.

"Для цього є відповідні плани і напрацювання. Зокрема сьогодні проходять навчання щодо захисту столиці. Що стосується оповіщення людей, для цього теж є інформативна система – це працівники комунальних служб, засоби масової інформації. Джерел на сьогодні для цього достатньо. Я сподіваюсь, що в нас такого більше не буде", – додав Поворозник.

Можливий наступ росіян

Нагадаємо весною російська армія може розпочати більш масштабні наступи із застосуванням більшої кількості озброєння, техніки.

Окупанти також почали модернізувати ракети, якими бомбить Україну. Під час виробництва ракет ворог додає до них нові деталі та удосконалює їх спеціальними пастками, щоб обходити ППО України.

На Донецькому напрямку Зброні сили України дають відсіч армії Російської Федерації. Втім, окупанти намагаються прорватися.

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Дата публікації
Перегляди
608
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