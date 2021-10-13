У КМДА розповіли, коли в квартирах з'явиться опалення

У КМДА розповіли, коли в квартирах з'явиться опалення

З теплом вже дитсадки, лікарні і школи.

У Києві ввімкнуть опалення у житлових будинках, коли температура повітря буде протягом трьох діб буде менше 8 градусів тепла.

Про це під час брифінгу заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, від 1 жовтня опалювати почали школи, дитсадки, лікарні. Наразі з теплом вже 850 таких закладів.

"Щодо житлового фонду. Діють норми, що опалювальний сезон починається тоді, коли середньодобова температура менше +8 протягом трьох діб. Ми плануємо дотримуватись цих норм і моніторити погоду. На сьогоднішній день ми не маємо таких показників. Говорити про початок опалювального сезону зарано", - заявив він.

Представник КМДА наголосив: Київ технічно готовий до старту опалювального сезону.

Як повідомлялося:

Новини України: чи достатньо у країні газу для опалювального сезону

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання