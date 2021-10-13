У КМДА розповіли, коли в квартирах з'явиться опалення

З теплом вже дитсадки, лікарні і школи.
У Києві ввімкнуть опалення у житлових будинках, коли температура повітря буде протягом трьох діб буде менше 8 градусів тепла.
Про це під час брифінгу заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
За його словами, від 1 жовтня опалювати почали школи, дитсадки, лікарні. Наразі з теплом вже 850 таких закладів.
"Щодо житлового фонду. Діють норми, що опалювальний сезон починається тоді, коли середньодобова температура менше +8 протягом трьох діб. Ми плануємо дотримуватись цих норм і моніторити погоду. На сьогоднішній день ми не маємо таких показників. Говорити про початок опалювального сезону зарано", - заявив він.
Представник КМДА наголосив: Київ технічно готовий до старту опалювального сезону.
Як повідомлялося:
- Опалювальний сезон під загрозою: на Закарпатті оголосили надзвичайну ситуацію через ціни на газ
- Опалювальний сезон: у Житомирі дадуть тепло, але не всім
- Одесити будуть мерзнути: стало відомо, коли у місті розпочнеться опалювальний сезон
- У Полтаві хочуть на 59% підняти тариф на опалення: подробиці