У КМДА розповіли, коли розпочнуться зимові канікули у школах Києва

У КМДА розповіли, коли розпочнуться зимові канікули у школах Києва

Попередньо канікули мають розпочатись 25 грудня 2021 року і тривати до 9 січня 2022-го.

Попри те, що школи Києва певний час працювали у дистанційному форматі, зимові канікули для столичних учнів розпочнуться вчасно.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

За його словами, подовження канікул для школярів теж не планується. Зимові канікули починаються наприкінці грудня та тривають два тижні. Отож, скоріш за все, діти підуть на канікули 25 грудня, а повернуться до школи 9 січня, як і передбачалося раніше.

Нагадаємо, що у Києві, Львові та Івано-Франківську сьогодні, 22 листопада, після тритижневої перерви за парти повернулись учні та студенти. Проте не всі школи столиці відкрилися для очного навчання.

Читайте також: