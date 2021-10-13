У КМДА розповіли, коли підуть на осінні канікули столичні школярі

У КМДА розповіли, коли підуть на осінні канікули столичні школярі

Причин для дострокового початку канікул немає.

Діти в усіх столичних школах підуть на осінні канікули за графіком – від 25 жовтня. В місті створені всі умови для безпечного продовження освітнього процесу.

Про це у середу, 13 жовтня, повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

"Причин для дострокового початку осінніх канікул немає. Наразі в школах Києва на COVID-19 хворіє трохи більше ніж 800 учнів, а це менше ніж 0,3% від загальної кількості столичних школярів. Крім того, у всіх закладах освіти вже вакциновано понад 86% працівників, що є однією з основних умов очної роботи. Враховуючи темпи вакцинації, вже до кінця жовтня ми вакцинуємо практично 100% співробітників", – заявив він.

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За словами Мондриївського, станом на сьогодні майже в усіх закладах освіти увімкнули опалення, а за вихідні опалення включать у всіх закладах освіти, яких у місті понад 900. Таким чином, в місті створені всі умови для безпечного продовження освітнього процесу.

"Такий крок – це в першу чергу, турбота про організацію якісного освітнього процесу для школярів та підтримка тих родин, де у батьків немає можливості залишати дітей вдома через необхідність ходити на роботу", - резюмував він.

Нагадаємо:

Нацкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пропонує Міністерству освіти і науки розіслати рекомендований лист для того, щоб перенести початок канікул з 25 жовтня на 18 жовтня.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко попередив, якщо до листопада співробітники сфери освіти не матимуть щеплення проти COVID-19, то будуть відсторонені від роботи на період карантину без збереження заробітної плати.

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