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У КМДА розповіли деталі нічної атаки Києва – що збила ППО

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У КМДА розповіли деталі нічної атаки Києва – що збила ППО

Скриншот з відео

Вночі у небі над Київською областю виявили повітряну ціль.

У ніч проти 6 березня ворог вчергове спробував атакувати Київ та запустив у напрямку столиці безпілотник.

Про це повідомила пресслужба КМДА.  

"За попередньою інформацією, це були баражуючі боєприпаси "Shahed". Силами нашої ППО усі повітряні цілі були знищені. Влучань у об’єкти інфраструктури не зафіксовано. Попередньо, без жертв та руйнувань цивільної інфраструктури!", – розповів начальник КМВА Сергій Попко.

Атака дронами Києва та області

У ніч проти 6 березня 2023 року у багатьох регіонах України була оголошена повітряна тривога. 

З'явилася інформація, що у небі Київської області виявили повітряну ціль.

Пізніше також повідомили, що на Київщині працює ППО.

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Дата публікації
Перегляди
952
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