У КМДА розповіли деталі нічної атаки Києва – що збила ППО

Вночі у небі над Київською областю виявили повітряну ціль.
У ніч проти 6 березня ворог вчергове спробував атакувати Київ та запустив у напрямку столиці безпілотник.
Про це повідомила пресслужба КМДА.
"За попередньою інформацією, це були баражуючі боєприпаси "Shahed". Силами нашої ППО усі повітряні цілі були знищені. Влучань у об’єкти інфраструктури не зафіксовано. Попередньо, без жертв та руйнувань цивільної інфраструктури!", – розповів начальник КМВА Сергій Попко.
Атака дронами Києва та області
У ніч проти 6 березня 2023 року у багатьох регіонах України була оголошена повітряна тривога.
З'явилася інформація, що у небі Київської області виявили повітряну ціль.
Пізніше також повідомили, що на Київщині працює ППО.
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