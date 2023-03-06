У КМДА розповіли деталі нічної атаки Києва – що збила ППО

Вночі у небі над Київською областю виявили повітряну ціль.

У ніч проти 6 березня ворог вчергове спробував атакувати Київ та запустив у напрямку столиці безпілотник.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"За попередньою інформацією, це були баражуючі боєприпаси "Shahed". Силами нашої ППО усі повітряні цілі були знищені. Влучань у об’єкти інфраструктури не зафіксовано. Попередньо, без жертв та руйнувань цивільної інфраструктури!", – розповів начальник КМВА Сергій Попко.

Атака дронами Києва та області

У ніч проти 6 березня 2023 року у багатьох регіонах України була оголошена повітряна тривога.

З'явилася інформація, що у небі Київської області виявили повітряну ціль.

Пізніше також повідомили, що на Київщині працює ППО.

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