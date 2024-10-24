У КМДА повідомили, коли розпочнуться осінні канікули у школярів

Під час осінніх канікул учням влаштують додаткові заняття та факультативи.

Осінні канікули для столичних школярів розпочнуться 28 жовтня і триватимуть до 3 листопада 2024 року.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Також у КМДА розповіли, що під час осінніх канікул у школах для учнів організують роботу гуртків і компенсаторні заняття з різних предметів.

Тим часом вчителі зможуть доєднатися до вебінарів з підвищення професійної майстерності, практики для підтримки ментального здоров’я та тренінгів з домедичної підготовки.

Заклади дошкільної та позашкільної освіти під час канікул продовжать роботу, зважаючи на безпекову ситуацію та дотримуючись алгоритму дій у разі оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, навчальний рік в Україні триватиме до 30 червня 2025 року. Однак, Міносвіти через складну ситуацію з енергопостачанням надало закладам більшої свободи для організації навчального процесу.

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