У Кличка заявили про сумніви щодо достовірності вакцинації колективу школи на Відрадному

У Кличка заявили про сумніви щодо достовірності вакцинації колективу школи на Відрадному

У школі №13 ім. І. Хитриченка, що на Відрадному, не змогли надати підтвердження вакцинації.

У Київській міській держадміністрації заявила про сумніви щодо достовірності вакцинації педколективу школи на Відрадному.

У школі №13 ім. І. Хитриченка, що на Відрадному, не змогли пред’явити підтвердження вакцинації.

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Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, йдеться на сайті КМДА.

"Директори столичних шкіл мають посилити контроль за дотриманням рівня вакцинації у своїх колективах… Наразі Київ – лідер із вакцинації працівників освітньої галузі. Проте група контролю за дотриманням протиепідемічних заходів виявила, що в одній зі столичних шкіл заявлений рівень вакцинації працівників закладу освіти не відповідав реальному", – розповів Мондриївський.

За його словами, йдеться про середню загальноосвітню школу № 13 ім. І. Хитриченка, у якій із тих чи тих причин працівники закладу не змогли надати підтвердження вакцинації.

"У разі, якщо до 5 жовтня ситуацію не виправлять, а директор школи не пред’явить підтвердження вакцинації у 80% працівників школи, ми вимушені будемо перевести учнів на дистанційну роботу. За партами залишаться тільки учні 1-4 класів відповідно до рішення центральної влади", – підкреслив Мондриївський.

Заступник голови КМДА додав, що наразі найголовніше завдання директорів усіх столичних шкіл та дитячих садочків – убезпечити свої колективи від захворювання на Covid-19. У разі ж невиконання цих вимог заклади освіти будуть змушені працювати із певними обмеженнями. А за подання недостовірної інформації директори нестимуть особисту відповідальність.

Нагадаємо, у Києві в лікарнях перебувають в основному не вакциновані від коронавірусу пацієнти.

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