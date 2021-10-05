У Кличка заявили про сумніви щодо достовірності вакцинації колективу школи на Відрадному

У школі №13 ім. І. Хитриченка, що на Відрадному, не змогли надати підтвердження вакцинації.
У Київській міській держадміністрації заявила про сумніви щодо достовірності вакцинації педколективу школи на Відрадному.
У школі №13 ім. І. Хитриченка, що на Відрадному, не змогли пред’явити підтвердження вакцинації.
Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, йдеться на сайті КМДА.
"Директори столичних шкіл мають посилити контроль за дотриманням рівня вакцинації у своїх колективах… Наразі Київ – лідер із вакцинації працівників освітньої галузі. Проте група контролю за дотриманням протиепідемічних заходів виявила, що в одній зі столичних шкіл заявлений рівень вакцинації працівників закладу освіти не відповідав реальному", – розповів Мондриївський.
За його словами, йдеться про середню загальноосвітню школу № 13 ім. І. Хитриченка, у якій із тих чи тих причин працівники закладу не змогли надати підтвердження вакцинації.
"У разі, якщо до 5 жовтня ситуацію не виправлять, а директор школи не пред’явить підтвердження вакцинації у 80% працівників школи, ми вимушені будемо перевести учнів на дистанційну роботу. За партами залишаться тільки учні 1-4 класів відповідно до рішення центральної влади", – підкреслив Мондриївський.
Заступник голови КМДА додав, що наразі найголовніше завдання директорів усіх столичних шкіл та дитячих садочків – убезпечити свої колективи від захворювання на Covid-19. У разі ж невиконання цих вимог заклади освіти будуть змушені працювати із певними обмеженнями. А за подання недостовірної інформації директори нестимуть особисту відповідальність.
Нагадаємо, у Києві в лікарнях перебувають в основному не вакциновані від коронавірусу пацієнти.