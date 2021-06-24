У Кличка запровадять нові соціальні послуги для учасників АТО

Рішення підтримали 67 депутатів.

Київська міська рада за ініціативою КМДА підтримала проєкт змін до міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам", які стосуються розширення спектра соціальних послуг у Києві.

Про це повідомив директор Департаменту соціальної політики КМДА Руслан Світлий.

Зауважимо, що рішення підтримали 67 депутатів.

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"Я дякую депутатам за підтримку запропонованого Департаментом соціальної політики проєкту змін до міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам". Ці зміни дають можливість місту розширити спектр соціальних послуг та охопити більшу кількість осіб, які їх потребують", – зазначив Руслан Світлий.

"Зокрема, ми запровадимо у Києві нові соціальні послуги: паліативного догляду для паліативних хворих та соціально-психологічної реабілітації для киян-учасників АТО. Також буде продовжено термін дії посвідчень, які дають право пільгового проїзду у міському пасажирському транспорті столиці", – продовжив посадовець.

Йдеться про забезпечення соціального захисту окремих категорій населення, зокрема, киян-учасників АТО, які потребують запровадження послуги соціально-психологічної реабілітації особам із залежністю від наркотичних та психотропних речовин, а також про забезпечення соціальної послуги паліативного догляду для осіб похилого віку, людей з інвалідністю, хворих із числа осіб працездатного віку, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

Крім того, це рішення дає можливість продовжити право пільгового проїзду учням загальноосвітніх шкіл та іншим пільговим категоріям киян на підставі відповідного посвідчення до 31 грудня 2021 року (у зв’язку з подовженням терміну введення в дію автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті Києва незалежно від форм власності).

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