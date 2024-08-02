У Київському зоопарку житимуть "штатні" сови ГУР: фото

Птахів звуть Арей та Маґура, і їхня історія могла б завершитись трагічно, якби не воїни 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.

У Київському зоопарку житимуть "штатні" сови ГУР МО України.

Про це йдеться на сторінці військової розвідки у Facebook.

1 серпня 2024 року представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України передали до Київського зоопарку двох совенят – тепер вони житимуть у спеціальному авіарії.

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Птахів звуть Арей та Маґура, і їхня історія могла б завершитись трагічно, якби не воїни 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.

Під час бойового завдання поблизу села Липці Харківської області бійці роти ударних безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБ знайшли совенят у зруйнованому обстрілами будинку на звільненій території. Вони перебували у клітці голодні та виснажені – їх евакуювали із зони бойових дій.

"Врятували двох совенят, які без українських захисників загинули б. Власне, наші воїни рятують життя не тільки українських людей, але і братів наших менших", – сказав представник ГУР МО України Андрій Юсов.

Совенят евакуювали із зони бойових дій на Харківщині / Фото: ГУР Міноборони

Оскільки сова – символ Воєнної розвідки України, воїни 92-ї бригади передали врятованих птахів під опіку начальника ГУР МОУ Кирила Буданова. Він вирішив, щоб Арей і Маґура знайшли новий дім у Київському зоопарку.

"Це позиція генерала Буданова, що це має бути спільна радість. І українські діти, насамперед, матимуть можливість спілкуватися з українськими совками", – зазначив Юсов.

Совенята без українських захисників загинули б / Фото: ГУР Міноборони

Представник ГУР МО України висловив вдячність працівникам столичного зоопарку, для яких реабілітація евакуйованих із передової тварин стала одним із ключових напрямків роботи.

Арей і Маґура знайшли новий дім у Київському зоопарку / Фото: ГУР Міноборони

"Я дуже радий тому, що хлопці спрацювали дуже класно, передали нам цих тварин. У них все буде добре – 100%. Ми реабілітуємо тварин, адаптуємо і намагаємось навіть у такі важкі часи зробити все, щоб у них все було добре", – сказав гендиректор Київського зоопарку Кирило Трантін.

Нагадаємо, у Києві відкрили унікальну зону для рідкісних ведмедів.

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