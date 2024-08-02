У Київському зоопарку житимуть "штатні" сови ГУР: фото

Птахів звуть Арей та Маґура, і їхня історія могла б завершитись трагічно, якби не воїни 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.
У Київському зоопарку житимуть "штатні" сови ГУР МО України.
Про це йдеться на сторінці військової розвідки у Facebook.
1 серпня 2024 року представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України передали до Київського зоопарку двох совенят – тепер вони житимуть у спеціальному авіарії.
Птахів звуть Арей та Маґура, і їхня історія могла б завершитись трагічно, якби не воїни 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.
Під час бойового завдання поблизу села Липці Харківської області бійці роти ударних безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБ знайшли совенят у зруйнованому обстрілами будинку на звільненій території. Вони перебували у клітці голодні та виснажені – їх евакуювали із зони бойових дій.
"Врятували двох совенят, які без українських захисників загинули б. Власне, наші воїни рятують життя не тільки українських людей, але і братів наших менших", – сказав представник ГУР МО України Андрій Юсов.
Оскільки сова – символ Воєнної розвідки України, воїни 92-ї бригади передали врятованих птахів під опіку начальника ГУР МОУ Кирила Буданова. Він вирішив, щоб Арей і Маґура знайшли новий дім у Київському зоопарку.
"Це позиція генерала Буданова, що це має бути спільна радість. І українські діти, насамперед, матимуть можливість спілкуватися з українськими совками", – зазначив Юсов.
Представник ГУР МО України висловив вдячність працівникам столичного зоопарку, для яких реабілітація евакуйованих із передової тварин стала одним із ключових напрямків роботи.
"Я дуже радий тому, що хлопці спрацювали дуже класно, передали нам цих тварин. У них все буде добре – 100%. Ми реабілітуємо тварин, адаптуємо і намагаємось навіть у такі важкі часи зробити все, щоб у них все було добре", – сказав гендиректор Київського зоопарку Кирило Трантін.
Нагадаємо, у Києві відкрили унікальну зону для рідкісних ведмедів.
Читайте також: