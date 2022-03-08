У Київському зоопарку за час війни народились двоє козенят та двоє котячих лемурів

У Київському зоопарку за час війни народились двоє козенят та двоє котячих лемурів

Проте воєнні дії призводять до жахливого стресу у тварин.

У Київському зоопарку, незважаючи на війну, яку розв'язала Росія проти України, дбають про тварин 24/7: останніми днями народились двоє козенят та двоє котячих лемурів.

Про це йдеться у повідомленні КМДА.

Київський зоопарк наразі зачинений для відвідувачів. Але зоокіпери, ветеринари, інженерна служба та інші цілодобово перебувають на місці.

"Воєнні дії призводять до жахливого стресу у тварин, тож частину переміщено до внутрішніх вольєрів та підземних галерей. Ветеринари слідкують за їхнім емоційним станом та у разі необхідності надають заспокійливе", - йдеться у повідомленні.

Наразі зоопарк забезпечений електроенергією, водою, теплом та кормами.

"Раціони тварин були скориговані ветеринарною службою закладу відповідно до загальноприйнятої норми взаємозамінних кормів", - зазначили у КМДА.

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