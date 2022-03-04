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У Київському зоопарку народився лемур: назвали Байрактаром

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У Київському зоопарку народився лемур: назвали Байрактаром

Pexels

Тваринку назвали Байрактаром!

У Київському зоопарку під час війни народився народився лемур. Його назвали Байрактаром.

Про це 4 березня повідомив міський голова Віталій Кличко.

"А в Київському зоопарку народився лемур, якого назвали Байрактаром", - написав він.

Кличко додав, що місто продовжує готуватися до оборони. На вулицях – все більше блокпостів, обмежувальних блоків, їжаків.

Лікарні міста всім необхідним забезпечені та працюють. Лікарі перебувають на бойовому чергуванні.

Пологові будинки столиці теж працюють і протягом останніх вісім днів у Києві народилися 390 малюків - 199 хлопчиків та 191 дівчинка.

"Також, нагадаю, працює гуманітарний штаб столиці, всі контакти на сайті КМДА. І для тих, хто хоче допомогти. І для людей, яким сьогодні потрібна допомога", - написав він.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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