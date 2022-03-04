У Київському зоопарку народився лемур: назвали Байрактаром

Тваринку назвали Байрактаром!

У Київському зоопарку під час війни народився народився лемур. Його назвали Байрактаром.

Про це 4 березня повідомив міський голова Віталій Кличко.

"А в Київському зоопарку народився лемур, якого назвали Байрактаром", - написав він.

Кличко додав, що місто продовжує готуватися до оборони. На вулицях – все більше блокпостів, обмежувальних блоків, їжаків.

Лікарні міста всім необхідним забезпечені та працюють. Лікарі перебувають на бойовому чергуванні.

Пологові будинки столиці теж працюють і протягом останніх вісім днів у Києві народилися 390 малюків - 199 хлопчиків та 191 дівчинка.

"Також, нагадаю, працює гуманітарний штаб столиці, всі контакти на сайті КМДА. І для тих, хто хоче допомогти. І для людей, яким сьогодні потрібна допомога", - написав він.