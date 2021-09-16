У київському ЖК чоловік вдарив молотком по голові електрика

Постраждалого доправили до лікарні з травмами.

На території столичного ЖК "Яскравий" місцевий житель напав з молотком на співробітника ТОВ "Івестбудгаличина" під час виконання його функціональних обов'язків.

Про це повідомляє Telegram-канал ЖК "Яскравий".

Чоловік напав у той момент, коли електрик займався розвішуванням петель на електрощитових у будинку.

Мешканець будинку 37 по вулиці Сім'ї Кульженко накинувся на електрика з молотком і завдав йому важкої черепно-мозкової травми.

У результаті викликали поліцію та швидку допомогу, яка госпіталізувала потерпілого. У компанії стверджують, що чоловік не вперше вступає в конфлікт із потерпілим, попередня сутичка двох чоловіків закінчилася перестрілкою. Також відомо, що за адресою, де проживає кривдник, є борг за оплату комунальних послуг в розмірі більш ніж 50 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Львові місцевого мешканця суд засудив до 160 годин виправних робіт за те, що він вкусив за ніс голову ОСББ. В якості компенсації чоловік також виплатить потерпілому понад 100 тисяч гривень.

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