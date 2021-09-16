У київському ЖК чоловік вдарив молотком по голові електрика

Постраждалого доправили до лікарні з травмами.
На території столичного ЖК "Яскравий" місцевий житель напав з молотком на співробітника ТОВ "Івестбудгаличина" під час виконання його функціональних обов'язків.
Про це повідомляє Telegram-канал ЖК "Яскравий".
Чоловік напав у той момент, коли електрик займався розвішуванням петель на електрощитових у будинку.
Мешканець будинку 37 по вулиці Сім'ї Кульженко накинувся на електрика з молотком і завдав йому важкої черепно-мозкової травми.
У результаті викликали поліцію та швидку допомогу, яка госпіталізувала потерпілого. У компанії стверджують, що чоловік не вперше вступає в конфлікт із потерпілим, попередня сутичка двох чоловіків закінчилася перестрілкою. Також відомо, що за адресою, де проживає кривдник, є борг за оплату комунальних послуг в розмірі більш ніж 50 тисяч гривень.
Нагадаємо, у Львові місцевого мешканця суд засудив до 160 годин виправних робіт за те, що він вкусив за ніс голову ОСББ. В якості компенсації чоловік також виплатить потерпілому понад 100 тисяч гривень.