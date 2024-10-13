У Київському ТЦК прокоментували рейд на концерті "Океану Ельзи"

У ТЦК запевнили, що конфліктних ситуацій за участі їхніх військових зафіксовано не було.

У Київському міському ТЦК та СП прокоментували резонансний рейд біля Палацу спорту 11 жовтня на концерті гурту "Океан Ельзи".

Про це повідомили у Київському міському ТЦК у відповідь на запит "Укрінформу".

"Затримання громадян, які порушили норми Закону, відбувалося співробітниками Національної поліції. Конфліктних ситуацій за участі військовослужбовців ТЦК зафіксовано не було", - зазначили у пресслужбі ТЦК.

Нагадаємо, 11 жовтня співробітники ТЦК та поліції провели масові рейди в різних містах України, зокрема під Палацом спорту у Києві після концерту гурту "Океан Ельзи".

Джерела ТСН.ua серед керівництва правоохоронних органів зазначили, що вказівка по охороні громадського порядку біля Палацу спорта надійшла "зверху".

Також на рейд ТЦК відреагував і лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук.

У відповідь на масові облави Мережа вибухнула мемами.

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