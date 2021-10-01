У Київському обласному онкодиспансері відкрили оновлене відділення хіміотерапії

У Київському обласному онкологічному диспансері після капітального ремонту відкрили блок високодозової хіміотерапії Центру гематології та трансплантації кісткового мозку. Таким чином, в онкодиспансері закінчується ремонт приміщень першої черги, а повністю реконструкцію і капітальний ремонт медичного закладу планують завершити наступного року.

Вартість ремонту блоку, який був проведений коштом лікарні, склала близько 3,6 млн грн. У свою чергу, депутати Київської обласної ради цього року виділили на ремонт ще 8 млн грн і обіцяють фінансово підтримувати проєкт і надалі, йдеться в повідомленні на офіційній сторінці обласного осередку "Київщина за майбутнє".

"Ми можемо бачити на власні очі, на що витрачаються кошти, але те, що лікарня змогла зробити власними силами – це, звісно ж, крапля в морі від необхідних сум. У нас один із найбільш постраждалих регіонів від Чорнобильської катастрофи, тому ми повинні мати й один із найкращих онкодиспансерів у країні. Наше завдання – максимально підтримати коштами капітальний ремонт другої і третьої черги, щоб завершити створення Центру пересадки кісткового мозку якнайшвидше. А потім ми маємо забезпечити це все найсучаснішим обладнанням. І ми це зробимо, бо маємо щодо цього консенсус в обласній раді", – прокоментував подію голова фракції "ЗА МАЙБУТНЄ" у Київській обласній раді Ярослав Москаленко.

Для завершення проєкту потрібно ще 29 млн грн, стверджує заступниця голови Київської обласної ради Тетяна Семенова.

"Ремонтні роботи по створенню блоку високодозової хіміотерапії проведені коштом лікарні. А от ремонтні роботи блоку трансплантації у вигляді "чистих" приміщень проводяться за кошти обласного бюджету. Вартість цього проєкту майже 43 мільйони гривень. Торік на суму 14 мільйонів було придбано системи припливно-витяжної вентиляції та частину медичного обладнання. На останній сесії обласної ради було виділено 8 мільйонів гривень, завдяки чому вдалося відновити ремонтні роботи на 3 поверсі, які були розпочаті торік. Сподіваюся, до нового року ці роботи будуть завершені. Для завершення капітального ремонту та повного введення в роботу Центру гематології та трансплантації кісткового мозку необхідно ще майже 29 мільйонів грн", – повідомила Семенова.

На відкритті блоку також був присутній народний депутат Олександр Дубінський, який з 2019 року відстоює реконструкцію приміщень онкодиспансеру. Як стверджує депутат, після переформатування більшості КОР, для нового обласного керівництва і нового директора Алли Арешкович, першочерговим завданням є в цю каденцію завершити оновлення всього комплексу онкодиспансеру.

"Блок високодозової хіміотерапії у Київському обласному онкологічному диспансері - це реалізація Концепції розвитку трансплантації кісткового мозку в Київській області. А отже – на особливому контролі. Для розуміння, потреба пацієнтів Київщини в трансплантації кісткового мозку становить, щонайменше, 85 аутотрансплантацій на рік. Необхідність – очевидна. Коментарі – зайві", – прокоментував Олександр Дубінський.

Загалом щороку пересадки кісткового мозку потребує близько 120 пацієнтів у Київській області. Протягом минулого року у новоствореному Центрі гематології і трансплантації кісткового мозку проведено 13 аутотрансплантацій. Після завершення капітального ремонту і забезпечення обладнанням у диспансері сподіваються значно наростити кількість трансплантацій.

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