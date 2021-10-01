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У Київському обласному онкодиспансері відкрили оновлене відділення хіміотерапії Актуально

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У Київському обласному онкодиспансері відкрили оновлене відділення хіміотерапії

У Київському обласному онкологічному диспансері після капітального ремонту відкрили блок високодозової хіміотерапії Центру гематології та трансплантації кісткового мозку. Таким чином, в онкодиспансері закінчується ремонт приміщень першої черги, а повністю реконструкцію і капітальний ремонт медичного закладу планують завершити наступного року.

Вартість ремонту блоку, який був проведений коштом лікарні, склала близько 3,6 млн грн. У свою чергу, депутати Київської обласної ради цього року виділили на ремонт ще 8 млн грн і обіцяють фінансово підтримувати проєкт і надалі, йдеться в повідомленні на офіційній сторінці обласного осередку "Київщина за майбутнє".

"Ми можемо бачити на власні очі, на що витрачаються кошти, але те, що лікарня змогла зробити власними силами – це, звісно ж, крапля в морі від необхідних сум. У нас один із найбільш постраждалих регіонів від Чорнобильської катастрофи, тому ми повинні мати й один із найкращих онкодиспансерів у країні. Наше завдання – максимально підтримати коштами капітальний ремонт другої і третьої черги, щоб завершити створення Центру пересадки кісткового мозку якнайшвидше. А потім ми маємо забезпечити це все найсучаснішим обладнанням. І ми це зробимо, бо маємо щодо цього консенсус в обласній раді", – прокоментував подію голова фракції "ЗА МАЙБУТНЄ" у Київській обласній раді Ярослав Москаленко.

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Для завершення проєкту потрібно ще 29 млн грн, стверджує заступниця голови Київської обласної ради Тетяна Семенова.

"Ремонтні роботи по створенню блоку високодозової хіміотерапії проведені коштом лікарні. А от ремонтні роботи блоку трансплантації у вигляді "чистих" приміщень проводяться за кошти обласного бюджету. Вартість цього проєкту майже 43 мільйони гривень. Торік на суму 14 мільйонів було придбано системи припливно-витяжної вентиляції та частину медичного обладнання. На останній сесії обласної ради було виділено 8 мільйонів гривень, завдяки чому вдалося відновити ремонтні роботи на 3 поверсі, які були розпочаті торік. Сподіваюся, до нового року ці роботи будуть завершені. Для завершення капітального ремонту та повного введення в роботу Центру гематології та трансплантації кісткового мозку необхідно ще майже 29 мільйонів грн", – повідомила Семенова.

На відкритті блоку також був присутній народний депутат Олександр Дубінський, який з 2019 року відстоює реконструкцію приміщень онкодиспансеру. Як стверджує депутат, після переформатування більшості КОР, для нового обласного керівництва і нового директора Алли Арешкович, першочерговим завданням є в цю каденцію завершити оновлення всього комплексу онкодиспансеру.

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"Блок високодозової хіміотерапії у Київському обласному онкологічному диспансері - це реалізація Концепції розвитку трансплантації кісткового мозку в Київській області. А отже – на особливому контролі. Для розуміння, потреба пацієнтів Київщини в трансплантації кісткового мозку становить, щонайменше, 85 аутотрансплантацій на рік. Необхідність – очевидна. Коментарі – зайві", – прокоментував Олександр Дубінський.

Загалом щороку пересадки кісткового мозку потребує близько 120 пацієнтів у Київській області. Протягом минулого року у новоствореному Центрі гематології і трансплантації кісткового мозку проведено 13 аутотрансплантацій. Після завершення капітального ремонту і забезпечення обладнанням у диспансері сподіваються значно наростити кількість трансплантацій.

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