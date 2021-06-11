У київському Міжнародному виставковому центрі змінили правила вакцинації від коронавірусу: як записатися

Тепер потрібно попередньо записуватися через сервіс helsi.me

У Києві змінився алгоритм роботи центру вакцинації від COVID, розташованому в Міжнародному виставковому центрі. Тепер потрібно попередньо записуватися на щеплення від коронавірусу через сервіс helsi.me.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу у п'ятницю, 11 червня.

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"Щоб прискорити темпи вакцинації, ми вдосконалюємо роботу центру. З наступних вихідних алгоритм його роботи буде змінений. Тепер щоб записатися на щеплення від COVID-19, потрібно зайти на сайт сервісу helsi.me і обрати бажаний день і час вакцинації. Підтвердження запису ви отримаєте СМС-повідомленням. Його потрібно буде показати на пункті вакцинації разом з паспортом і попередньо зареєстрованою заявкою в додатку "Дія", - зазначив Кличко.

Мер Києва уточнив, що процедура вакцинації займає більше часу у людей, які не підписали декларацію з сімейним лікарем. Тому для економії часу перед вакцинацією у МВЦ треба підписати декларацію.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що на сьогоднішній день в Україні змішування вакцин не передбачене.

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