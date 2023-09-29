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У київському метро зміниться графік курсування поїздів: що відомо

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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У київському метро зміниться графік курсування поїздів: що відомо

Поїзди у київському метро / Фото: Київський метрополітен

Від 2 жовтня Київський метрополітен скорочує інтервали між поїздами.

У Київському метрополітені зміниться графік руху. Від 2 жовтня скорочуються інтервали між поїздами.

Про це йдеться у Telegram-каналі київського метро.

  • Середній проміжок часу між поїздами в годину пік складатиме 2,5 – 3 хвилин, у міжпіковий період час очікування поїзда – 5 – 5,5 хвилини.
  • Інтервали у вихідні дні наразі залишаються без змін – 6-7 хвилин.

"Зміни у графіку поїздів забезпечать комфортнішу поїздку, оскільки у вересні середньодобові перевезення в будні дні становлять більше 800 тисяч, а у вихідні дні – більше 500 тисяч", - йдеться у повідомленні метрополітену.

У підземці нагадують, що під час оголошення сигналу "повітряна тривога" рух поїздів здійснюється підземними ділянками, а на наземній – призупиняється. Усі 46 підземних станцій працюють у режимі укриття цілодобово.

Нагадаємо, у Києві сталася надзвичайна подія у метрополітені.

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Дата публікації
Перегляди
108
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