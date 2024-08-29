У київському метро зачинили на вхід станцію "Вокзальна": що сталося

Обмеження запроваджено через зупинку ескалатора, що працює на підйом.

У Києві станція "Вокзальна" тимчасово працює лише на вихід. На вхід для пасажирів станція зачинена.

Про це повідомила пресслужба метрополітену.

"Тимчасові обмеження діють через зупинку ескалатора, що працює на підйом. Наразі фахівці ескалаторної служби вже усувають несправність", - йдеться у повідомленні.

Про відновлення звичайного режиму роботи станції буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, Київський метрополітен уклав договір на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену в напрямку житлового масиву Виноградар.

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