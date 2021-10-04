У київському лісі помітили небезпечного отруйного павука: чим загрожує його укус (фото)

Eresus kollari є одним із найкрасивіших та водночас найотруйніших павуків України.

У Києві в лісі на Троєщині помітили небезпечного отруйного павука.

У суботу, 2 жовтня, один із місцевих жителів під час прогулянки з дітьми помітив у листі павука-сонечка або Ерезус Нігер (лат. Eresus kollari).

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Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на розповідь киянина Ігоря Банацького, котрий і побачив чорного Ерезуса.

Eresus kollari э одним із найкрасивіших та водночас найотруйніших павуків України. Його укус викликає сильний біль та оніміння протягом 3-6 днів.

Цей вид павуків живе у норах і це єдиний представник своїх тропічних родичів, який живе так далеко в північних широтах.

Самці мають розміри від 8 до 11 мм, самиці — від 9 до 16 мм.

Колір самця і самиці відрізняється. Першого легко впізнати за яскраво-червоним черевом, прикрашеним чотирма круглими чорними плямами. Самиця майже повністю чорна, за винятком пучка з вохристих волосків на голові.

Нора цього виду павуків вистелена павутиною. Біля входу павутина розширюється, утворюючи своєрідний килим, розкладений на землі, який закінчується нитками. Це своєрідна пастка, куди потрапляють комахи та дрібні членистоногі.

У вересні на кілька днів самець перебирається в нору самиці для спарювання. Після цього самиця плете білий кокон для захисту яєць. Молодь вилуплюється за кілька тижнів, потім мати замикається з ними у своїй норі. Спочатку вона годує павучат перетравленою їжею, яку випльовує, потім за кілька днів помирає, а її тіло служить їжею для молодняку. Наступної весни потомство залишає своє гніздо і кожен павук будує власну нору.

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