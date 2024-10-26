У київському ліцеї щемливо розповіли про вбиту під час атаки “Шахедів” 14-річну Марійку (фото)

У ліцеї згадують Марію Троянівську як лідерку та натхненницю.

Дев’ятикласниця ліцею "Престиж" Марія Троянівська, яку вбили росіяни під час атаки “Шахедами” на Київ ввечері 25 жовтня, була “дівчинкою, що любила життя”.

Так про неї згадують в дописі у Facebook-групі київського ліцею.

“Ворожий дрон, запущений покидьками і терористами, не просто залишив глибокий слід у стіні її будинку, а обірвав надію на майбутнє, на любов, на життя невинної дитини… Світла пам'ять про Марійку завжди житиме в наших серцях. Спочивай з миром, наша яскрава зіронько…” - йдеться у дописі.

Марійка Троянівська / Фото із Facebook ліцею "Престиж"

У ліцеї згадують Марію Троянівську як лідерку та натхненницю - дівчинку, яка любила життя і дарувала радість усім навколо.

Нагадаємо, увечері в п'ятницю, 25 жовтня, під час ворожої атаки ударних дронів у Києві пролунали вибухи. Ворожий дрон влучив у багатоквартирний житловий будинок у Солом'янському районі столиці. Внаслідок ворожого удару загинула дівчинка 2009 року народження.

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