У Київській області зруйновано та пошкоджено 45 закладів освіти

У Київській області зруйновано та пошкоджено 45 закладів освіти

Також зруйновано відділ освіти Бородянської територіальної громади.

Через обстріли російської армії на Київщині зруйновано та пошкоджено 45 закладів освіти.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив у Telegram.

"Відсутня повна інформація щодо стану закладів освіти у Поліській, Іванківській, Пісківській, Димерській територіальних громадах через відсутність зв’язку", - зазначив він.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк

За останні дні внаслідок ворожих влучень пошкоджень зазнали заклади освіти у Дмитрівській, Петрівській, Великодимерській, Макарівській громадах.

Зруйновано та пошкоджено:

три заклади професійно-технічної освіти,

25 закладів загальної середньої освіти,

14 закладів дошкільної освіти,

три заклади позашкільної освіти.

Також зруйновано відділ освіти Бородянської територіальної громади.

Нагадаємо, російські окупанти нищать інфраструктуру Київської області: пошкоджено школи, лікарні, церкви.

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