У Київській області зникла 16-річна дівчинка: фото, прикмети

Христину Колісніченко розшукують від 8 жовтня.

У Київській області зникла 16-річна дівчинка.

Христина Колісніченко 8 жовтня близько 15:00 залишила домівку, що за адресою: вул. Шевченка, с. Лука, Таращанська ТГ Білоцерківського району Київської області. Наразі її місцеперебування невідоме.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Прикмети: на вигляд 16-17 років, зріст 160 см, середньої статури, волосся фарбоване чорне, коротке, стрижка каре, обличчя овальне, очі світлі.

Поліція Київської області

Дівчина була одягнена у шкіряну куртку чорного кольору, темно-зелений светр, чорні штани та чорні кросівки.

"У разі отримання будь-якої інформації щодо можливого місцеперебування дівчини прохання телефонувати за номером спецлінії поліції 102", - просять у відділі поліції №2 Білоцерківського районного управління.

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