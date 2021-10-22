У Київській області знайшли мертвим 15-річного хлопця: подробиці та фото

У Київській області знайшли мертвим 15-річного хлопця: подробиці та фото

Обставини події встановлює поліція.

На залізничній станції у м. Фастів Київської області 22 жовтня знайшли мертвим 15-річного хлопця. Він загинув через удар електричним струмом.

Про це повідомили в Нацполіції Київської області.

Тіло хлопця знайшли на коліях. Правоохоронці встановили його особу. Це - 15-річний житель села Червоне Білоцерківського району. За попередніми даними, його вдарило струмом, коли він перелазив через вантажний вагон.

Від отриманих травм неповнолітній загинув на місці трагедії.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок"). Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Львівщині ударом струму вбило 24-річного працівника підприємств.

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