У Київській області змінили години комендантського часу: деталі

У цей час заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи.
Від 28 лютого до 1 березня на всій території Київської області вводиться комендантська година від 19:00 до 7:00.
Про це повідомляє поліція Київської області.
В цей час заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи. Якщо не маєте перепусток — залишайтеся вдома.
"Поставтеся з розумінням та зберігайте спокій. Слава Україні", - йдеться у повідомленні поліції.
Нагадаємо, від сьогодні, 28 лютого, комендантська година у Києві триватиме від 20:00 до 07:00.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.