У Київській області змінили години комендантського часу: деталі

У цей час заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи.

Від 28 лютого до 1 березня на всій території Київської області вводиться комендантська година від 19:00 до 7:00.

Про це повідомляє поліція Київської області.

В цей час заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи. Якщо не маєте перепусток — залишайтеся вдома.

"Поставтеся з розумінням та зберігайте спокій. Слава Україні", - йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, від сьогодні, 28 лютого, комендантська година у Києві триватиме від 20:00 до 07:00.

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