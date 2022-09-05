У Київській області завтра лунатимуть вибухи: в ОВА попередили та назвали причину

Мешканців навколишніх населених пунктів просять із розумінням поставитися до ситуації та зберігати спокій.

Мешканців Білоцерківського району Київської області попереджають про проведення вибухових робіт в Ольшаницькому родовищі гранітів у вівторок, 6 вересня.

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

"6 вересня від 10:00 до 16:00 в Ольшаницькому родовищі гранітів, що в Рокитнянській селищній територіальній громаді, будуть проводитися вибухові роботи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, якість повітря у Києві нормалізувалася. Раніше у столиці спостерігалося задимлення через торф’яні пожежі в області.

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