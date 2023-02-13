У Київській області затримали педофіла – чіплявся до 11-річної дівчинки

Чоловік посеред вулиці демонстрував 11-річній дівчині непристойності.
У Київській області правоохоронці повідомили про підозру чоловіку за фактами вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи та хуліганства (ч. 2 ст. 156, ст. 296 КК України).
Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.
За даними слідства, 8 лютого у селі Білогородка Бучанського району чоловік підійшов на вулиці до 11-річної дівчинки та почав демонструвати її свій статевий орган.
Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, житель Одещини систематично розбещував свою названу 13-річну доньку.
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