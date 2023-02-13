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У Київській області затримали педофіла – чіплявся до 11-річної дівчинки

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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750
Час на прочитання
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У Київській області затримали педофіла – чіплявся до 11-річної дівчинки

фото / galka.if.ua

Чоловік посеред вулиці демонстрував 11-річній дівчині непристойності.

У Київській області правоохоронці повідомили про підозру чоловіку за фактами вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи та хуліганства (ч. 2 ст. 156, ст. 296 КК України).  

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, 8 лютого у селі Білогородка Бучанського району чоловік підійшов на вулиці до 11-річної дівчинки та почав демонструвати її свій статевий орган. 

Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, житель Одещини систематично розбещував свою названу 13-річну доньку.

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Дата публікації
Перегляди
750
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