У Київській області затримали чоловіка, який відкрито підтримував Росію: фото

У Київській області затримали чоловіка, який відкрито підтримував Росію: фото

Чоловік поширював агітаційні матеріали.

У м. Бровари Київської області затримали чоловіка, який підтримував дії російських окупантів.

Про це повідомили в Нацполіції Київської області.

"Затриманий не лише підтримував дії російської армії на території країни, а й публічно закликав підтримувати ворога та розповсюджував відповідні агітматеріали. Чоловіка, 1959 року народження, затримали оперативники управління стратегічних розслідувань спільно з колегами-правоохоронцями учора, 19 березня, у Броварах", - йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження правоохоронці будуть перевіряти його причетність до диверсійно-розвідувальної діяльності. Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП в Київській області спільно з СБУ та прокуратурою.

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