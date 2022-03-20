У Київській області затримали чоловіка, який відкрито підтримував Росію: фото

Чоловік поширював агітаційні матеріали.
У м. Бровари Київської області затримали чоловіка, який підтримував дії російських окупантів.
Про це повідомили в Нацполіції Київської області.
"Затриманий не лише підтримував дії російської армії на території країни, а й публічно закликав підтримувати ворога та розповсюджував відповідні агітматеріали. Чоловіка, 1959 року народження, затримали оперативники управління стратегічних розслідувань спільно з колегами-правоохоронцями учора, 19 березня, у Броварах", - йдеться у повідомленні.
У межах кримінального провадження правоохоронці будуть перевіряти його причетність до диверсійно-розвідувальної діяльності. Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП в Київській області спільно з СБУ та прокуратурою.
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