У Київській області запроваджують нові графіки відключення світла: що зміниться

ДТЕК повідомив про зміну графіків відключення світла у Київській області.
У Київській області від 3 січня змінюються графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Тепер споживачів розділять на декілька категорії.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"Від сьогодні у Київській області діють нові графіки стабілізаційних відключень. Для рівномірності та почерговості відключень світла споживачі були поділені на чотири групи, замість двох, як було раніше", - йдеться у повідомленні.
Нові графіки складаються з трьох категорій:
- Білий колір на графіку – в цей час планується включення світла;
- Сірий колір на графіку – в ці години світла не буде;
- Світло-сірий колір на графіку – можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.
Відключення світла в Україні
Енергетики продовжують застосовувати графіки стабілізаційних та аварійних відключень світла споживачам через пошкодження окупантами об'єктів критичної інфраструктури.
Проте у вівторок, 3 січня, НЕК "Укренерго" повідомило, що споживачам вимикатимуть світло після 14:00.
У Києві від 3 грудня почнуть подавати світло за графіками. Столиця повертається до стабілізаційних відключень електроенергії.
У Хмельницькій ОВА попередили про позапланові відключення світла у декількох громадах області.
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