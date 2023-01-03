У Київській області запроваджують нові графіки відключення світла: що зміниться

ДТЕК повідомив про зміну графіків відключення світла у Київській області.

У Київській області від 3 січня змінюються графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Тепер споживачів розділять на декілька категорії.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Від сьогодні у Київській області діють нові графіки стабілізаційних відключень. Для рівномірності та почерговості відключень світла споживачі були поділені на чотири групи, замість двох, як було раніше", - йдеться у повідомленні.

Нові графіки складаються з трьох категорій:

Білий колір на графіку – в цей час планується включення світла;

на графіку – в цей час планується включення світла; Сірий колір на графіку – в ці години світла не буде;

на графіку – в ці години світла не буде; Світло-сірий колір на графіку – можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Відключення світла в Україні

Енергетики продовжують застосовувати графіки стабілізаційних та аварійних відключень світла споживачам через пошкодження окупантами об'єктів критичної інфраструктури.

Проте у вівторок, 3 січня, НЕК "Укренерго" повідомило, що споживачам вимикатимуть світло після 14:00.

У Києві від 3 грудня почнуть подавати світло за графіками. Столиця повертається до стабілізаційних відключень електроенергії.

У Хмельницькій ОВА попередили про позапланові відключення світла у декількох громадах області.

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