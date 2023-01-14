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У Київській області є загроза ракетного обстрілу

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Київській області є загроза ракетного обстрілу

Фото: Associated Press

В області лунає тривога.

У суботу, 14 січня, під час масштабної повіряної тривоги повідомили про загрозу ракетного обстрілу в Київській області.

Про заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба

"Київська область! Загроза ракетного обстрілу. Не ігноруйте повітряну тривогу", - наголосив керівник області.

Він наполегливо просить перебувати в укриттях та безпечних місцях. "Тривогу" в Києві голосили о 14:37, а в області - 14:38.

Ракетна атака 14 січня

Зранку окупанти запустили ракети по Києву. Віталій Кличко повідомив про вибухи у Дніпровському районі. Також у Голосіївському районі на нежитлову територію впали уламки ракети

Під час ранкової атаки у Києві із запізненням пролунала повітряна тривога через відсутність радіолокаційних даних та інформації з інших джерел. Ракети летіли з північного напрямку по балістичній траєкторії, повідомив Юрій Ігнат.

Заступник командувача Сухопутних військ Олександр Павлюк попереджав. що у суботу Росія може завдати масованого удару з повітря.

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Дата публікації
Перегляди
3180
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