У Київській області є ймовірність повторних ракетних ударів – ОВА

У Києві та області триває повітряна тривога.

Мешканців Київської області попередили про ймовірність повторних ракетних ударів з боку Росії.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Залишаємось в укриттях. Повітряна тривога триває. Є ймовірність повторних обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Громадянам нагадують та закликають у жодному разі не фотографувати місце прильоту та роботу протиповітряної оборони.

Ракетна атака Києва та області 31 жовтня

У понеділок вранці, 31 жовтня, у Києві та області пролунала серія вибухів.

Пізніше у Києві виникли проблеми з електропостачанням та мобільним зв'язком.

У багатьох районах столиці та в області вимкнули світло. Без електропостачання також Вишгород, Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у результаті ударів по об’єктах критичної інфраструктури, частина столиці знеструмлена.

У ДСНС попередили про високу ймовірність ракетних ударів по території України.

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