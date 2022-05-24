У Київській області вже виявили понад 1200 тіл убитих окупантами мирних мешканців

У Київській області вже виявили понад 1200 тіл убитих окупантами мирних мешканців

Більшість з них були вбиті саме зі стрілецької зброї.

У Київській області вже виявлено 1297 тіл загиблих мирних мешканців від рук російських загарбників.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Наразі вже зафіксовано 1297 тіл, які були виявлені на території Київської області, тіл осіб, які були фактично вбиті під час війни, і більшість з них – це понад 600 людей, – були вбиті саме зі стрілецької зброї", - зазначив Нєбитов.

Він наголосив, що окупанти свідомо знищували українців.

За його словами, на Київщині досі майже щодня виявляють закатованих росіянами цивільних.

Нагадаємо, СБУ ​​оприлюднила фото 8 окупантів, які вбивали людей на Київщині, зокрема родину старости Мотижина.

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