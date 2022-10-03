У Київській області водій збив двох дітей і намагався втекти: дівчатка 6 та 8 років загинули (фото, відео)

Водій не зупинився, продовжив рух, але не впорався з кермуванням та в’їхав у дерево.

У Сквирі Білоцерківського району Київської області водій збив двох дівчаток, після чого намагався втекти з місця події.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Смертельна аварія трапилася сьогодні, 3 жовтня, о 17:07.

Водій автомобіля Volkswagen здійснив наїзд на дітей 6 та 8 років.

Чоловік продовжив рух, але не впорався з кермуванням та в’їхав у дерево. Після цього він вибрався із салону, намагався втекти, але його зупинили очевидці ДТП.

Одна дівчинка загинула на дорозі, іншу намагалися врятувати, але вона теж не вижила.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Київської області і проводить першочергові необхідні слідчі та процесуальні дії.

Водія затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За попередніми даними, водій був тверезим.

Після вручення повідомлення про підозру слідчі в обов’язковому порядку звернуться до суду з клопотанням про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві педофіл простежив за 11-річною дівчинкою, заскочив за нею до ліфта і вчинив розпусні дії. Про зловмисника відомо, що це 31-річний уродженець Донецька.

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