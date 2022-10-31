У Київській області внаслідок ракетних ударів пошкоджені будівлі, є потерпілі (фото)

У Київські області триває повітряна тривога, людей закликають перебувати в укриттях.

Внаслідок ранкових ракетних ударів Росії у Київській області пошкоджені будівлі, також є потерпілі.

Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

"Загроза ракетних ударів триває. В одному із районів Київщини Силами протиповітряної оборони вже збито ворожі ракети. Водночас внаслідок обстрілів і влучань окупантів маємо пошкоджені будівлі. Є потерпілі", - йдеться у повідомленні.

Він також зазначив, що на місці працюють рятувальники та поліція.

Ракетна атака Київщини 31 жовтня

У понеділок вранці, 31 жовтня, у Києві та Київській області сталося декілька вибухів.

Без електропостачання залишились Вишгород, Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель.

У ДСНС попередили про високу ймовірність ракетних ударів по території України.

Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба попередив про ймовірність повторних ракетних ударів в області.

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