У Київській області внаслідок ракетних ударів пошкоджені будівлі, є потерпілі (фото)

У Київські області триває повітряна тривога, людей закликають перебувати в укриттях.
Внаслідок ранкових ракетних ударів Росії у Київській області пошкоджені будівлі, також є потерпілі.
Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.
"Загроза ракетних ударів триває. В одному із районів Київщини Силами протиповітряної оборони вже збито ворожі ракети. Водночас внаслідок обстрілів і влучань окупантів маємо пошкоджені будівлі. Є потерпілі", - йдеться у повідомленні.
Він також зазначив, що на місці працюють рятувальники та поліція.
Ракетна атака Київщини 31 жовтня
У понеділок вранці, 31 жовтня, у Києві та Київській області сталося декілька вибухів.
Без електропостачання залишились Вишгород, Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель.
У ДСНС попередили про високу ймовірність ракетних ударів по території України.
Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба попередив про ймовірність повторних ракетних ударів в області.
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