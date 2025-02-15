У Київській області виявили уламки ворожого БпЛА на льоду (фото)

Загрози для мешканців залишки дрона не становлять.

У Київській області на льоду виявили ворожого безпілотника.

Про це сьогодні, 15 лютого, повідомила пресслужба ДСНС.

"Люди помітили підозрілий предмет на льоду водойми — приблизно за 300 метрів від берега. Вони одразу зателефонували рятувальникам", — розповіли у відомстві.

Фото: Управління ДСНС Києва

Рятувальники дістали на берег безпілотник

З'ясувалося, що це залишки безпілотного літального апарата "Гербера", які не становили небезпеки.

Фахівці витягли залишки безпілотника на берег та передали відповідним спеціалістам для подальшого дослідження.

Нагадаємо, у Києві на дах приватного домоволодіння впав ворожий безпілотник, який не вибухнув.

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