У Київській області виявили тіло загиблого під час окупації: фото і прикмети

Поліція встановлює особу загиблого.
У Київській області поблизу Михайлівки-Рубежівки виявили тіло ще одного загиблого під час російської окупації. Правоохоронці наразі встановлюють особу чоловіка.
Про це повідомили в поліції Київської області.
Останки виявили поряд із воронками від снарядів. На тіло в лісополосі натрапили місцеві мешканці.
Прикмети: загиблий був одягнений у сірі брюки, сіру футболку, фіолетовий светр. Поруч також знайшли кросівок 47 розміру.
Виявлені останки тіла направили на судмедекспертизу.
Станом на 20 жовтня поліцейські Київщини виявили і оглянули 1365 тіл загиблих під час окупації мирних жителів.
Нагадаємо, на Донеччині виявили тіла ще дев'яти цивільних людей, убитих росіянами під час окупації. Їх знайшли в деокупованих населених пунктів.
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