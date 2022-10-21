У Київській області виявили тіло загиблого під час окупації: фото і прикмети

У Київській області поблизу Михайлівки-Рубежівки виявили тіло ще одного загиблого під час російської окупації. Правоохоронці наразі встановлюють особу чоловіка.

Про це повідомили в поліції Київської області.

Останки виявили поряд із воронками від снарядів. На тіло в лісополосі натрапили місцеві мешканці.

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Прикмети: загиблий був одягнений у сірі брюки, сіру футболку, фіолетовий светр. Поруч також знайшли кросівок 47 розміру.

Виявлені останки тіла направили на судмедекспертизу.

Станом на 20 жовтня поліцейські Київщини виявили і оглянули 1365 тіл загиблих під час окупації мирних жителів.

Фото: Поліція Київської області

Фото: Поліція Київської області

Нагадаємо, на Донеччині виявили тіла ще дев'яти цивільних людей, убитих росіянами під час окупації. Їх знайшли в деокупованих населених пунктів.

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