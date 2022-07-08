У Київській області відновлюють зруйнований міст, у який влучила блискавка (фото, відео)

У селі Демидів Київської області стартували роботи над відновлення зруйнованого мосту через річку Ірпінь. Два тижні тому в конструкцію влучила блискавка і здетонувала вибухівка.

Наразі демонтуються зруйновані балки та організовують тимчасовий насипний міст.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко 8 липня.

"Використовують бетонний бут. На місці працює спецтехніка Служб автомобільних доріг Київської області. Роботи планують завершити через 2 тижні", – поінформував він.

Тимошенко зауважив, що наразі рух транспорту проходить в об’їзд дорогою М-07 Київ-Ковель-Ягодин.

Нагадаємо, 29 червня в Київській області вирувала негода, Саме тоді біля села Демидів було зруйновано міст через річку Ірпінь. Загинула щонайменше одна людина.

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