У Київській області відновлено рух 11 тимчасовими переправами (фото)

На Київщині поступово зводять тимчасові переправи, також тривають роботи з відновлення електро- і газопостачання.
У Київській області відновлено рух 11 тимчасовими переправами.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
"На визволеній від загарбників Київщині вже відновлено рух 11 тимчасовими переправами", - написав він.
Він також повідомив, що понад половина будинків регіону знову зі світлом.
Заживлено понад 80 000 абонентів. Протягом минулої доби відновлено електропостачання у 16 населених пунктах.
Повністю або частково відновлено розподіл газу у 106 населених пунктах.
У селищі Бородянка забезпечено водопостачанням майже 30% усіх споживачів, вода є і в лікарні.
В селищах Нове Залісся та Пилиповичі водопостачання відновлено повністю.
Нагадаємо, сапери і криміналісти досліджують село на Київщині, де пройшла найбільша колона окупантів.
Читайте також:
- На Київщині розчистили понад 300 км доріг та вулиць – Кирило Тимошенко
- На відбудову зруйнованої росіянами інфраструктури Київщини вже надійшли 400 млн грн – ОП
- Розмінування Київщини: найближчі кілька місяців саперами заборонено їздити польовими та лісовими дорогами