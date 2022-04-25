У Київській області відновлено рух 11 тимчасовими переправами (фото)

На Київщині поступово зводять тимчасові переправи, також тривають роботи з відновлення електро- і газопостачання.

У Київській області відновлено рух 11 тимчасовими переправами.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"На визволеній від загарбників Київщині вже відновлено рух 11 тимчасовими переправами", - написав він.

Він також повідомив, що понад половина будинків регіону знову зі світлом.

Заживлено понад 80 000 абонентів. Протягом минулої доби відновлено електропостачання у 16 населених пунктах.

Повністю або частково відновлено розподіл газу у 106 населених пунктах.

У селищі Бородянка забезпечено водопостачанням майже 30% усіх споживачів, вода є і в лікарні.

В селищах Нове Залісся та Пилиповичі водопостачання відновлено повністю.

Нагадаємо, сапери і криміналісти досліджують село на Київщині, де пройшла найбільша колона окупантів.

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