У Київській області відкрили ще одну переправу, яка з’єднує столицю з Гостомелем (фото)

У Київській області відкрили ще одну переправу, яка з’єднує столицю з Гостомелем (фото)

На Київщині 29 квітня відкрили ще один тимчасовий міст, який з'єднує столицю з Гостомелем.

Очільник Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк зазначив, що сам міст у Київській області на трасі М-07 Київ-Ковель-Ягодин будували військові, а під'їзди до нього — дорожники.

Про це Павлюк написав у своєму Телеграмі.

"Поступово відновлюємо дорожню інфраструктуру пристоличного регіону. Цього разу звели переправу, яка з'єднує деокупований Гостомель зі столицею. Над будівництвом самого мосту працювали військові, а над будівництвом двох під'їздів до нього - дорожники", — зазначив очільник Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

За його словами, довжина переправи складає 19 м, а ширина - 8 м. До робіт над її зведенням залучили 23 одиниці спецтехніки.

Нагадаємо, у Запорізькій області "самоліквідувався" міст, яким росіяни возили техніку з окупованого Криму.

У селищі Стоянка, що на виїзді з Києва, запрацювала тимчасова переправа

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