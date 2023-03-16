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У Київській області - відключення світла: де не буде електрики

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Київській області - відключення світла: де не буде електрики

Фото: Associated Press

Графіки будуть діяти в трьох районах.

У четвер, 16 березня, у Київській області, застосували стабілізаційні відключення світла. Мешканці кількох районів частково будуть без електрики. 

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Наголошується, у частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів відбуваються відключення. Електрику будть вимикати за стабілізаційними графіками. Їх можна переглянути на сайті.

У ДТЕК пояснюють, що через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.  

"За командою "Укренерго" були застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на 16 березня НЕК "Укренерго" запровадило обмеження для Житомирської області. Так, у Бердичівському районі можливі відключення електроенергії. 

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Дата публікації
Перегляди
548
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