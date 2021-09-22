У Київській області від 23 вересня можуть зачинити половину шкіл і дитсадків: названо причину

У Київській області від 23 вересня можуть зачинити половину шкіл і дитсадків: названо причину

Загалом на Київщині функціонує 1 255 закладів освіти, де працює сумарно 52 432 людини.

У Київській області від 23 вересня можуть зачинити половину шкіл і дитсадків.

Від 00:0023 вересня на Київщині почне діяти "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. У зв’язку з цим у регіоні працюватимуть тільки ті заклади освіти, де вакциновано понад 80% людей у колективі.

Про це повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, йдеться на сайті КОДА.

"Ситуація з COVID-19 у регіоні погіршується. Фіксуємо понад 200 нових інфікованих на добу. Саме тому з четверга в регіоні почнуть діяти протиепідемічні заходи. Серед нововведень "жовтої" зони епіднебезпеки – заборона відвідування закладів освіти, у яких немає 80% вакцинованих у колективі. Тож у наших педагогів залишилось дуже мало часу, щоб ситуацію виправити та забезпечити повноцінну роботу освітньої сфери. Ті садочки, школи, заклади професійно-технічної та фахової передвищої освіти й університети, які не дотримаються цієї вимоги, будуть зачинені. На онлайн-навчання дітей цього разу переводити не будуть. Це справедливе та необхідне рішення, адже доступ до вакцинації освітяни отримали ще в квітні", – підкреслив Володін.

Загалом на Київщині функціонує 1255 закладів освіти, де працює сумарно 52 432 осіб. Наразі в регіоні роботу в "жовтій" зоні епіднебезпеки зможуть продовжити 653 заклади. Серед них:

48% дитсадків;

57% шкіл;

48% позашкільних закладів освіти;

86% закладів професійно-технічної освіти.

У регіоні передбачено посилення вакцинальної кампанії, у тому числі й серед освітян. Зокрема йдеться про:

Вжиття заходів щодо забезпечення дотримання обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки зі змінами, внесеними постановою Кабінету міністрів України від 13 вересня 2021 року № 954.

Забезпечення щоденної оцінки епідемічної ситуації на території Київської області, а в разі її ускладнення підготовку пропозицій щодо запровадження додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів.

Забезпечення організації вакцинації, у тому числі вчителів та працівників закладів освіти, за допомогою виїзних мобільних сесій у разі відсутності в закладах освіти постійних пунктів щеплень.

Забезпечення інформування та про активне запрошення до вакцинації не лише вчителів та працівників закладів освіти, а також їх родичів та родичів учнів.

Нагадаємо, від четверга, 23 вересня, в України посилять карантин: буде встановлено "жовтий" рівень епіднебезпеки.

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