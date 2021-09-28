У Київській області вакцину проти сказу для тварин розкидали з літаків: з'явилися фото

У Київській області вакцину проти сказу для тварин розкидали з літаків: з'явилися фото

На 21 день після поїдання принади у тварин формується імунітет проти сказу, який триває мінімум рік.

У Київській області вакцину проти сказу для диких м’ясоїдних тварин розкидали з літаків.

Імунізація відбувалася вакциною "Орісвак" вітчизняного виробника (ТОВ "Укрветпромпостач). Вакцина повністю безпечна для людей, тварин і навколишнього середовища.

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Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області.

Вакцина "Орісвак" має вигляд невеликих за розмірами поживних брикетів (принад). Зовнішня оболонка принад виготовлена із м’ясо-кісткового борошна, що має специфічний запах і приманює тварин на великих відстанях. Всередині розміщено желеподібну капсулу з антигеном вірусу сказу. На 21 день після поїдання принади у тварин формується імунітет проти сказу, який триває мінімум рік.

Розповсюдження принад здійснювали за допомогою літаків АН-2, оснащених системою автоматичної реєстрації скидання вакцини.

Польоти авіації відбувалися на заздалегідь визначених територіях над лісовими та сільськогосподарськими угіддями області, за виключенням територій населених пунктів, автошляхів та водойм.

Загалом було розповсюджено майже 542 тис. доз вакцини (принад) на площі 21,676 тис. кв. км.

Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області закликає у разі виявлення брикетів з вакциною не чіпати, не переміщати їх та не руйнувати.

Ветеринари нагадують, що ліків від сказу не існує. Тому своєчасна і регулярна вакцинація тварин - головний профілактичний захід боротьби зі сказом! Робити її потрібно для тварин від трьох місяців - щороку.

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